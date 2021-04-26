Цены на автомобильное топливо повысятся 12-й раз с начала года

Госконцерн «Белнефтехим» объявил о 12-м в этом году подорожании автомобильного топлива на 1 копейку «на основании мониторинга цен на углеводородное сырье и в соответствии с принятой концерном стратегией сдержанной индексации цен на автомобильное топливо».

«В апреле 2021 года средняя котировка нефти увеличилась по отношению к январю текущего года на 16,8%. Рост цены на моторное топливо с начала года составил 6%», — отмечается в релизе.

С 27 апреля цена бензина АИ-92-К5-Евро составит 1,82 рубля за литр, АИ-95-К5-Евро — 1,92, АИ-98-К5-Евро — 2,14, дизельного топлива — 1,92.

До этого цены поднимались 20 и 27 января, 16 и 23 февраля, 2, 10, 16 и 30 марта, 6, 13 и 20 апреля.

По подсчетам БелаПАН , с начала года стоимость топлива АИ-98-К5-Евро возросла на 5,94%, АИ-95-К5-Евро и дизтоплива — на 6,67%, АИ-92-К5-Евро — на 7,06%.

В «Белнефтехиме» отмечают, что при неизменности текущих условий хозяйствования, в том числе цен на нефть и курса белорусского рубля, до конца года цены на топливо планируется увеличить еще на 5-6%. Об этом, в частности, сообщила зампредседателя концерна Светлана Гурина 14 апреля на заседании общественно-консультативного (экспертного) совета по развитию предпринимательства при «Белнефтехиме». Ранее Минфин рассчитывал, что в 2021 году топливо подорожает на 6%.