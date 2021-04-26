Девочка-лунатик во сне упала из окна 12-го этажа в Москве

В Москве 11-летняя девочка выжила после падения с большой высоты во сне. Ребенок получил вывих плеча и травму головы, сообщает Росбалт со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Фото: pixabay.com.

Инцидент был произошел в доме на улице Скульптора Мухиной поздним вечером воскресенья, 25 апреля. По словам девочки, она легла спать, а проснулась уже на улице.

Мать пострадавшей рассказала, что дочь часто ходит во сне и уже падала ночью с кровати. В тот вечер мать зашла в комнату дочери и, не обнаружив ее, посмотрела в окно — дочь лежала на земле. Девочка упала из окна на 12-м этаже.

По словам источника, ребенка-лунатика доставили в больницу. Отмечается, что после падения девочка находилась в сознании и разговаривала.