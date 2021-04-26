В центре Минска концентрируются силовики со спецтехникой

В центральной части Минска во второй половине дня 26 апреля отмечена концентрация сотрудников силовых структур с техникой для разгона уличных акций.

Как сообщалось, столичные власти не разрешили традиционную акцию «Чернобыльский шлях», посвященную годовщине аварии на Чернобыльской АЭС.

По информации БелаПАН , на улице Академической возле здания Национальной академии наук, недалеко от кинотеатра «Октябрь», дежурят сотрудники ГАИ, которые выборочно останавливают автомобили. В последние годы это было место сбора участников «ЧШ», которые затем по улицам Сурганова и Орловской шли в сторону Чернобыльской часовни напротив парка Дружбы народов за площадью Бангалор.

На Логойском тракте замечены тентованные грузовики и два водомета, которые ехали в сторону центра.

Как сообщал БелаПАН, в офис партии «Зеленые» пытались попасть неизвестные, они продолжают находиться у входа. Находящийся внутри лидер партии Дмитрий Кучук был одним из заявителей запрещенной акции. В офисе отключено электричество и интернет.

Фото: Белсат, Радыё Свабода