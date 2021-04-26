В центре Минска концентрируются силовики со спецтехникой

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В центральной части Минска во второй половине дня 26 апреля отмечена концентрация сотрудников силовых структур с техникой для разгона уличных акций.

Как сообщалось, столичные власти не разрешили традиционную акцию «Чернобыльский шлях», посвященную годовщине аварии на Чернобыльской АЭС.

По информации БелаПАН, на улице Академической возле здания Национальной академии наук, недалеко от кинотеатра «Октябрь», дежурят сотрудники ГАИ, которые выборочно останавливают автомобили. В последние годы это было место сбора участников «ЧШ», которые затем по улицам Сурганова и Орловской шли в сторону Чернобыльской часовни напротив парка Дружбы народов за площадью Бангалор.

 

На Логойском тракте замечены тентованные грузовики и два водомета, которые ехали в сторону центра.

Как сообщал БелаПАН, в офис партии «Зеленые» пытались попасть неизвестные, они продолжают находиться у входа. Находящийся внутри лидер партии Дмитрий Кучук был одним из заявителей запрещенной акции. В офисе отключено электричество и интернет.

 

 

Фото: Белсат, Радыё Свабода

 

 

 

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Тэги: Чернобыльский шлях силовики Персона: Дмитрий Кучук Город: Минск

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