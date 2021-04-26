Следком объявил в розыск бывшего сотрудника ГУБОПиК МВД Лупоносова

Следственный комитет вынес постановление о привлечении в качестве обвиняемого Станислава Лупоносова — бывшего сотрудника главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД, который сотрудничал с инициативой бывших силовиков ByPol.

«Действия обвиняемого квалифицированы следствием по ст. 352 (несанкционированное копирование информации, хранящейся в компьютерной системе, сети и на машинных носителях, повлекшее причинение существенного вреда) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Прокурором санкционировано применение к обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Он объявлен в розыск», — сообщил СК.

По информации БелаПАН , Лупоносов находится за пределами страны. Санкция ст. 352 предусматривает наказание до двух лет лишения свободы, в качестве альтернативы возможны штраф, общественные работы, ограничение свободы также на срок до двух лет.

2 апреля КГБ включил Лупоносова в список лиц, причастных к террористической деятельности.