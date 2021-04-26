В минский офис Белорусской партии «Зеленые» пытались попасть неизвестные

Неизвестные попытались попасть в офис Белорусской партии «Зеленые», сейчас они дежурят в подъезде и на улице, сообщил БелаПАН председатель партии Дмитрий Кучук. Он находится внутри офиса.

Дмитрий Кучук. Фото: Радыё Свабода.

«Неизвестные примерно полчаса назад стучали и звонили в дверь офиса. Я в это время был в прямом эфире, поэтому не открывал. Позже в офисе пропало электричество и интернет», — сказал Кучук.

По его словам, сначала трое неизвестных дежурили на улице, сейчас двое из них переместились в подъезд.

Дмитрий Кучук — один из заявителей акции «Чернобыльский шлях». В этом году разрешения на проведение традиционного митинга и шествия Мингорисполком не дал.

По сообщениям корреспондентов БелаПАН, в центре Минска концентрируются силовики с техникой, чтобы пресечь возможные несанкционированные уличные акции.