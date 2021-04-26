Привитым от COVID-19 белорусам будут выдавать сертификат о вакцинации

Белорусам, прошедшим вакцинацию против COVID-19, по желанию будут выдавать сертификат о вакцинации, с которым можно выезжать за границу, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Фото: t.me/minzdravbelarus.

«В связи с тем, что правила международного регулирования и требования в отношении вакцинации еще формируются, такой документ, возможно, будет необходим гражданам Республики Беларусь для поездок за границу», — отмечает Минздрав.

Сертификат выдается в пункте проведения вакцинации на платной основе по желанию гражданина, планирующего выезд за пределы страны в течение года. Стоимость документа каждое учреждение здравоохранения, где проводятся прививки, определяет самостоятельно, и она будет невысокой, заверяет ведомство.

В документ будет внесена информация о проведении профилактических прививок против COVID-19, подтверждающая проведение двухэтапной вакцинации.

В сертификате указываются наименование организации здравоохранения, дата рождения лица, получившего профилактические прививки против COVID-19. Сертификат заполняется на русском и английском языках. Наименование вакцины указывается также на русском и английском.