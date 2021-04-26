За поджог «Табакерки» житель Жодино приговорен к трем годам колонии усиленного режима

Суд Жодино 26 апреля приговорил Сергея Лавкайтиса к трем годам лишения свободы в колонии усиленного режима за поджог киоска «Табакерка», сообщает правозащитный сайт spring96.org .

Сергей Лавкайтис.

Лавкайтиса обвинили в совершении преступления по ч. 3 ст. 339 Уголовного кодекса (хулиганство).

Дело рассматривал судья Иван Гришкевич, гособвинитель — помощник прокурора Дмитрий Ярошевич.

Согласно обвинению, Лавкайтис вечером 5 декабря 2020 года, находясь в общественном месте Жодино, из хулиганских побуждений совершил «умышленные действия, сопровождавшиеся повреждением чужого имущества».

Предварительно не менее чем в четырех пластиковых бутылках он подготовил легковоспламеняющуюся смесь, затем умышленно облил ею с тыльной стороны торговый киоск «Табакерка» и поджег, в результате чего произошло возгорание, повредившее имущество ЗАО «Энерго-Оил».

Лавкайтиса задержали сразу же, огонь потушили. Причиненный материальный ущерб оценен в 341 рубль 12 копеек.