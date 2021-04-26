Пять типографий по подделке документов для мигрантов обнаружили в Москве

Силовики задержали членов преступной группы, которая занималась легализацией мигрантов в России. В московском регионе обнаружили пять подпольных типографией по изготовлению документов для иностранцев, сообщает Росбалт со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Фото управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Правоохранители изъяли более 50 печатей и штампов, свыше 2,5 тыс. бланков паспортов, водительских удостоверений, миграционных карт. Обыски прошли по 11 адресам.

Как сообщили «Росбалту» в пресс-службе ГСУ СК РФ по Москве, пяти задержанным предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 322.1 УК РФ («Организация незаконной миграции организованной группой») и ч. 1, 2 ст. 327 УК РФ («Подделка, изготовление и сбыт поддельных документов и печатей») и избрана мера пресечения в виде ареста и запрета определенных действий.