Женщину из Постав осудили на два года колонии за оскорбление начальника РОВД и хранение патронов

Суд Поставского района (Витебская область) приговорил 49-летнюю местную жительницу Ирину Полянину к двум годам лишения свободы в колонии общего режима за оскорбление представителя власти (ст. 369 УК) и хранение патронов (ст. 295 УК), сообщает правозащитный сайт spring96.org .

Ирину Полянину выводят из здания. суда

Прокурор запросил для женщины три года лишения свободы в колонии общего режима.

Суд также обязал Полянину компенсировать моральный ущерб потерпевшему в размере двух тысяч рублей, оплатить госпошлину 87 рублей и процессуальные издержки — 63,8 рубля.

Полянину признали виновной в том, что в декабре прошлого года она разместила в социальной сети оскорбительный комментарий под фотографией начальника Поставского РОВД Александра Рыбакова. Лингвистическая экспертиза подтвердила, что текст комментария оскорбительный, а объектом негативной оценки является Рыбаков.

Также, по версии следствия, женщина нашла в доме своей матери патроны от малокалиберной винтовки и принесла их домой: там их обнаружили в швейной машинке при осмотре.

По версии обвинения, тот факт, что патроны хранились в швейной машинке почти полгода, свидетельствует, что они были спрятаны и «могут пригодиться».

В прениях адвокат Поляниной заявил, что его подзащитная в полном объеме признала вину по ст. 295: она заметила патроны среди вещей, которые перевезла от матери, понимала, что хранить их нельзя, однако не считала их опасными боеприпасами. Она не собиралась ими пользоваться, обратное мнение обвинения не имеет доказательств.

Защита отметила, что в ходе следствия Полянина признала вину по ст. 369 и выразила готовность компенсировать потерпевшему моральный ущерб. Адвокат уверен, что в качестве наказания можно было бы избрать ограничение свободы без направления в исправительное учреждение.

В последнем слове Полянина извинилась перед начальником РОВД и обратила внимание, что знала, кто на фотографии, и это было ее личное мнение, в котором она сейчас раскаивается.

Полянина также отметила, что намерений использовать патроны у нее не было. «В тот момент я одна ухаживала за двумя тяжело больными инвалидами. В доме был ремонт, и были моменты, когда даже не помнила, как саму себя называть, — не то что где и какие патроны лежат в доме. Это меня не оправдывает, я совершила преступление и раскаиваюсь. Прошу не лишать меня свободы, так как на моих руках — моя мать. Боюсь, что могу не оказаться рядом и потерять ее», — сказала она.