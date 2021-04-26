Правозащитник: последние изменения в законодательстве носят репрессивную направленность и возвращают нас в прошлое

Принятие последних поправок в законодательство, регулирующее основные гражданские и политические права, свидетельствует о том, что кризис в Беларуси усугубляется и становится системным.

Валентин Стефанович. Фото: БелаПАН.

Такое мнение высказал заместитель председателя лишенного госрегистрации правозащитного центра «Весна» Валентин Стефанович 26 апреля на пресс-конференции, посвященной 25-летию деятельности организации.

Правозащитник отметил репрессивную направленность поправок и подчеркнул, что «все эти законы содержат расплывчатые, неконкретные формулировки, что будет позволять их использовать очень широко и выборочно в той или иной ситуации».

Изменения в законе о политических партиях, по мнению Стефановича, приведут к перерегистрации существующих политических партий и, как следствие, «к ликвидации тех немногочисленных зарегистрированных оппозиционных партий, которые сегодня у нас есть».

Закон об адвокатуре, считает правозащитник, еще больше усиливает контроль Минюста над адвокатами и институтом адвокатуры, «который и раньше не отличался своей независимостью, но теперь фактически это будет подконтрольный орган Министерства юстиции».

Закон о массовых мероприятиях, по словам Стефановича, ликвидировал «так недолго существующий уведомительный порядок проведения массовых мероприятий некоторых категорий», которым граждане не пользовались. «Это в свое время была широко разрекламированная властями якобы либерализация в сфере массовых мероприятий, хотя, надо сказать, особенно ей граждане не успели воспользоваться и не пользовались. Основное препятствие для реализации свободы собраний осталось — оплата расходов по проведению этих мероприятий их организаторами. Даже за одиночный пикет нужно было оплачивать расходы на проведение», — подчеркнул он.

Как считает Стефанович, в этих законах «нашли отголоски все практики, которые применялись и применяются сейчас» в Беларуси. По его словам, «у нас очень часто практика бежит вперед законов».

Наибольшее беспокойство у правозащитников вызывает законодательство о противодействии экстремизму. «Если проанализировать то, что будет являться экстремизмом, — это фактически публичная критика властей, представителей правительства, определенных должностных лиц, — подчеркнул Стефанович. — Фактически этот закон возвращает нас во времена такой махровой советчины, в наше коммунистическое прошлое, когда любая публичная критика советской власти расценивалась как «распространение измышлений, порочащих советский строй». Соответственно это все влекло уголовную ответственность, во времена брежневщины — еще и принудительную психиатрию».

2 и 16 апреля Палата представителей приняла в первом и втором чтении соответственно поправки в закон о средствах массовой информации, в законодательство о противодействии экстремизму и о массовых мероприятиях. 21 апреля поправки одобрил Совет Республики. 16 апреля в первом чтении были приняты изменения в закон «Об адвокатуре и адвокатской деятельности в Республике Беларусь». Завершена разработка нового закона о политических партиях, однако его текст общественности неизвестен.