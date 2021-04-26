У WhatsApp появится новая опция

Создатели одного из самых популярных мессенджеров WhatsApp работают над новой функцией, которая позволит автоматически удалять сообщения спустя сутки.

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Как отмечается, уже в скором времени пользователи смогут установить автоматическое удаление сообщений через 24 часа после их отправки, пишет gazeta.ru .

Ожидается, что текст будет стираться и у отправителя, и у получателя как в чатах, так и в личной переписке. На данный момент мессенджер может автоматически стирать сообщения лишь через неделю после отправки.