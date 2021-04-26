Белорусские ученые собираются испытывать отечественную вакцину от COVID-19 на животных

В ближайшее время на базе Республиканского научно-практического центра эпидемиологии и микробиологии планируется начать доклинические испытания на животных белорусской вакцины от COVID-19.

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Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, «сегодня под разработку отечественной вакцины подключено шесть лабораторий РНПЦ. С целью создания отечественной вакцины подготовлено специальное распоряжение главы государства».

«Минздрав уделяет этой работе особое внимание, привлечены ведущие специалисты системы министерства, в первую очередь сотрудники РНПЦ эпидемиологии и микробиологии», — цитирует пресс-служба директора РНПЦ Владимира Горбунова.

По словам заведующей лабораторией диагностики ВИЧ и сопутствующих инфекций РНПЦ эпидемиологии и микробиологии Елены Гасич, главная задача сегодня — выделение штаммов. «Для этого мы проводим мониторинг всех завозных вариантов вируса. В качестве кандидатного варианта будет подобран штамм, доминирующий в стране в данное время. Отечественная вакцина будет эффективна вне зависимости от циркулирующего штамма COVID-19», — отметила она.

В Минздраве добавили, что на данный момент специалисты уже выбрали несколько штаммов и перешли к следующей стадии работы.

«В ближайшее время мы подойдем к стадии иммунизации животных — она займет не менее месяца», — сообщил заведующий лабораторией биобезопасности РНПЦ Анатолий Красько.

По его словам, прототип вакцины планируется получить уже к осени текущего года. «А клинические испытания уже будем проводить в следующем году», — добавил он.

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