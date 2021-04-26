По официальным данным, число белорусов, умерших от COVID-19, превысило 2,5 тысячи. Об этом свидетельствуют свежие данные Минздрава.

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За минувшие сутки в Беларуси зарегистрировано 896 случаев COVID-19, скончалось девять человек с коронавирусной инфекцией. Из больниц выписано 649 пациентов (25 апреля было зарегистрировано 1.276 заболевших. Рекорд заболеваемости пришелся на 12 декабря 2020 года — 1.975 случаев).

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 353.846, умерло 2.502 пациента с коронавирусом, выздоровело — 344.206.

За минувшие сутки выполнено 9.959 тестов на коронавирус, что вдвое меньше, чем днем ранее (18.868). Всего с начала эпидемии сделан 5.788.360 тестов.

На 23 апреля первую дозу вакцины против COVID-19 получили более 244 тыс. человек, более 84,5 тыс. прошли полный курс вакцинации. В стране применяются комбинированная векторная вакцина «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V», Россия) и вакцина против SARS-CoV-2 Vero Cell (Китай). С 16 апреля используется вакцина «Гам-КОВИД-Вак», произведенная на предприятии «Белмедпрепараты».

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