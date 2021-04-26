Биржа: евро вырос на торгах 26 апреля

Европейская и российская валюты выросли по итогам торгов на БВФБ в понедельник, 26 апреля.

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Так, евро вырос на 0,0058 пункта и завершил свою серию на отметке 3,4247 белорусского рубля, а российский рубль на 0,0028 пункта — 3,4247 белорусского рубля за 100 российских.

А вот доллар вновь упал. На этот раз минус составил 0,0072 пункта — 2,5615 белорусского рубля.

Прошедшая рабочая неделя (19-23 апреля) на БВФБ отсалютовала падением всех пяти иностранных валют , за которыми наблюдают Naviny.by .

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