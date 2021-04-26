Павла Северинца перевели из минского СИЗО в Могилев, предполагает жена политика

/ Политика
Просмотров: 47

Сопредседателя оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Павла Северинца перевели из минского следственного изолятора № 1 на улице Володарского, возможно, в Могилев, сообщила БелаПАН его жена Ольга Северинец.

«Сегодня на «Володарке» мне сказали, что он выбыл, я специально ходила проверять, — сказала она. — Его дело — за Могилевским областным судом. Всех из его группы перевезли в могилевскую тюрьму № 4. Евгений Афнагель (координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь». — БелаПАН.) тоже выбыл, кажется, его жена уже знает, что он там. В пятницу они были еще здесь, сейчас их двоих уже нет. Видимо, их вместе даже и везли».

По словам Ольги Северинец, действительно ли ее муж переведен в могилевскую тюрьму, станет точно известно только завтра. «Но 99%, что он там, как и все», — считает жена политика.

Дело Северинца, напомнила она, передали в Могилевский областной суд 5 апреля, срок его содержания под стражей был продлен до 7 мая.

«Есть вероятность, что их с Афнагелем быстрее увезли вдвоем (хотя обычно возят по отдельности), так как у них уже подходит конец срока [содержания]. Может, они уже просто хотят их начать судить, есть такая вероятность», — высказала она мнение.

Северинец был задержан 7 июня возле своего дома вскоре после того, как провел на площади перед столичным Комаровским рынком «народный пикет свободы и солидарности» рядом с пикетами по сбору подписей за выдвижение альтернативных Александру Лукашенко кандидатов в президенты.

21 августа Северинец должен был выйти на свободу после 75 суток административного ареста. Однако Следственный комитет сообщил, что в отношении политика возбуждено дело по ст. 108 Уголовно-процессуального кодекса (задержание по непосредственно возникшему подозрению в совершении преступления).

Затем стало известно, что Северинцу предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 293 Уголовного кодекса (участие в массовых беспорядках), его оставили под стражей.

Евгения Афнагеля задержали 25 сентября прошлого года вместе с рядом других активистов «Европейской Беларуси». Афнагель был помещен в изолятор на Окрестина, а позже — в СИЗО на Володарского. В октябре 2020 года ему предъявили обвинение по ч. 2 ст. 293 УК. В феврале стало известно, что его обвиняют также по ч. 3 ст. 293 УК (обучение или иная подготовка лиц для участия в массовых беспорядках либо финансирование такой деятельности).

Белорусские правозащитники признали Северинца и Афнагеля политзаключенными.

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber
Оценка: 
Средняя: 1 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: политзаключенные Персона: Ольга Северинец Павел Северинец Евгений Афнагель

Другие материалы на эту тему:

Почему в Беларуси так мало политзаключенных

Почему в Беларуси так мало политзаключенных

Игорь Лосик вновь объявил голодовку. На этот раз сухую

Игорь Лосик вновь объявил голодовку. На этот раз сухую

«Куска жизни не хватает!» Как живет семья, где мать и сын сидят за «политику»

«Куска жизни не хватает!» Как живет семья, где мать и сын сидят за «политику»

В Гомеле подростка за «массовые беспорядки» осудили на пять лет

В Гомеле подростка за «массовые беспорядки» осудили на пять лет