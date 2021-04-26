Активист БАК: власти скрывают информацию о реальном положении дел на БелАЭС — это настораживает и очень тревожит

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По словам активиста Белорусской антиядерной кампании Николая Уласевича, существует большая проблема с доступом к информации о функционировании Белорусской атомной электростанции.

Фото из архива

«С оперативной информацией с АЭС теперь стало намного сложнее, — заявил он Delfi. — На станции есть жесткие меры допуска, и только узкий круг людей знает, что там на самом деле происходит».

В качестве примера активист привел поступившую ему недавно информацию, что во всех проводимых на БелАЭС эксплуатационных экспериментах принимает участие только российская сторона, и наших белорусских специалистов туда и близко не пускают.

«Я не знаю, доверять ли этому, но на фоне частых так называемых «плановых» отключений АЭС это настораживает и очень тревожит», —подчеркнул Уласевич.

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Сюжет: Беларусь строит АЭС
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Тэги: АЭС-Беларусь Персона: Николай Уласевич

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