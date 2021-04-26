Эксперт: Россия в марте экспортировала в Беларусь 7,6 тыс. тонн бензина
Правительство РФ готовится к введению ограничения экспорта бензина. Крупнейший экспортер бензина сейчас — «Сургутнефтегаз».
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Впрочем, ограничения не должны коснуться стран, входящих в Евразийский союз. По оценкам эксперта в сфере ТЭК Анны Лишневецкой из исследовательской группы «Петромаркет», только в марте российская сторона поставила партнерам по ЕАЭС:
- в Кыргызстан — 73,4 тыс. тонн бензина;
- в Беларусь — 7,6 тыс. тонн;
- в Казахстан — 0,3 тыс. тонн.
Это лишь пятая часть от всего бензина, который Россия поставляет за границу.
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