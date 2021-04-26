Эксперт: Россия в марте экспортировала в Беларусь 7,6 тыс. тонн бензина

Правительство РФ готовится к введению ограничения экспорта бензина. Крупнейший экспортер бензина сейчас — «Сургутнефтегаз».

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Как пишет «КоммерсантЪ» , Кабмин поручил Минэнерго подготовить проекты актов об установлении временного экспорта «отдельных видов нефтепродуктов», следует из протокола совещания у вице-премьера Александра Новака.

Впрочем, ограничения не должны коснуться стран, входящих в Евразийский союз. По оценкам эксперта в сфере ТЭК Анны Лишневецкой из исследовательской группы «Петромаркет», только в марте российская сторона поставила партнерам по ЕАЭС:

в Кыргызстан — 73,4 тыс. тонн бензина;

в Беларусь — 7,6 тыс. тонн;

в Казахстан — 0,3 тыс. тонн.

Это лишь пятая часть от всего бензина, который Россия поставляет за границу.

Ранее сообщалось , что при неизменности текущих условий хозяйствования, в том числе цен на нефть и курса белорусского рубля, до конца года цены на топливо планируется увеличить еще на 5-6%, сообщила замглавы концерна «Белнефтехим» Светлана Гурина.