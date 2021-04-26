Министр обороны Хренин улетает в Душанбе на встречу глав военных ведомств стран ОДКБ

Меры по нейтрализации вызовов и угроз военной безопасности стран — участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) станут одной из тем для обсуждения на заседании совета министров обороны ОДКБ 27 апреля в Душанбе.

Как сообщает пресс-служба белорусского военного ведомства, в повестке встречи также «ряд вопросов в военной и военно-технической сферах». «Принятые в рамках заседания решения будут направлены на выработку общих подходов и механизмов по развитию военной составляющей ОДКБ», — говорится в сообщении.

Беларусь на совете представит министр обороны Виктор Хренин. В заседании также примет участие генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась, бывший генеральный секретарь Совета безопасности Беларуси.

Договор о коллективной безопасности был подписан 15 мая 1992 года Арменией, Казахстаном, Кыргызстаном, Россией, Таджикистаном и Узбекистаном. Беларусь присоединилась к нему 31 декабря 1993 года. Документ вступил в силу 20 апреля 1994 года. 14 мая 2002 года государства, подписавшие договор, приняли решение создать на его основе полноценный международный военно-политический блок — Организацию Договора о коллективной безопасности. 2 декабря 2004 года ОДКБ был предоставлен статус наблюдателя в Генеральной ассамблее ООН. В январе 2012 года Узбекистан вышел из организации, больше ее состав не менялся. Цель ОДКБ заключается в совместной защите территориального и экономического пространства государств — участников договора от любых проявлений внешней военно-политической агрессии, террористической деятельности, природных катастроф крупного масштаба и др.

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