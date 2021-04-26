Доллар продолжает падать
Американская валюта продолжает сдавать позиции. Об этом свидетельствуют данные с открытия торгов в понедельник.
Три основные иностранные валюты стартовали на последней в апреле рабочей неделе со следующей динамикой:
- евро + 0,0064 пункта — 3,4253 белорусского рубля;
- российский рубль +0,0014 пункта — 3,0971 белорусского рубля за 100 российских;
- доллар -0,0086 пункта — 2,5601 белорусского рубля.
Прошедшая рабочая неделя (19-23 апреля) на БВФБ
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