Доллар продолжает падать

/ Экономика
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Американская валюта продолжает сдавать позиции. Об этом свидетельствуют данные с открытия торгов в понедельник.

Фото pexels.com

Три основные иностранные валюты стартовали на последней в апреле рабочей неделе со следующей динамикой:

  • евро + 0,0064 пункта — 3,4253 белорусского рубля;
  • российский рубль +0,0014 пункта — 3,0971 белорусского рубля за 100 российских;
  • доллар -0,0086 пункта — 2,5601 белорусского рубля.

Прошедшая рабочая неделя (19-23 апреля) на БВФБ отсалютовала падением всех пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by.

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Тэги: валюта

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