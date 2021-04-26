В Минэкономики раскрыли отрасли, которые тормозят рост ВВП

Министерство экономики планирует рост ВВП на 1,8% по итогам первой половины 2021 года, сообщил заместитель министра Дмитрий Ярошевич.

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«Рост ВВП Беларуси 100,9% в первом квартале. Отрадно то, что самый большой вклад внесла промышленность, при этом не только наши традиционные сырьевые отрасли (нефтепереработка и калийные удобрения), но весьма высокие темпы роста [производства] машин и оборудования (117%), вычислительной техники (порядка 115%)», — сказал чиновник в программе «Главный эфир» на телеканале «Беларусь 1».

При этом «не все отрасли сработали так хорошо». «Есть трудности в стройке, они объективные, связанные с холодной зимой. Но одновременно темпы ввода жилья выше, чем в прошлом году, уже введена почти треть из запланированной с господдержкой. Сельское хозяйство пока еще не набрало нужную скорость. Ну, конечно же, это услуги. Они пока проседают. В первом квартале в целом они давали отрицательный вклад в темпы роста», — отметил Ярошевич.

«На второй квартал мы смотрим оптимистично, — сказал он. — Во-первых, выравниваются условия ведения бизнеса с прошлым годом. Мы рассчитываем, что услуги в этих условиях будут расти и уже делать положительный вклад в темы роста ВВП. Кроме того, заработают наши инструменты поддержки».

По словам Ярошевича, в мае вступает в силу новый указ Александра Лукашенко в сфере экспорта: расширяется перечень банков, которые могут предоставлять экспортные кредиты, а также страховых компаний, которые будут страховать риски; расширится возможность компенсации затрат экспортеров.

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