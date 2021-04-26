«Шахтер» и БАТЭ поиздевались над соперниками

Шесть побед в шести матчах — такой старт в новом первенстве выдал действующий чемпион страны «Шахтер». В спину «горнякам» дышит БАТЭ.

Фото пресс-службы БАТЭ

Вот как завершились матчи очередного тура :

«Сморгонь» — «Спутник» — 2:0;

«Славия» — «Слуцк» — 3:1;

«Динамо» (Бр) — «Витебск» — 0:0;

«Энергетик-БГУ» — «Неман» — 1:1;

«Минск» — «Динамо» (Мн) — 1:3;

«Ислочь» — БАТЭ — 1:4;

«Шахтер» — «Рух» — 4:1;

«Гомель» — «Торпедо-БелАЗ» — 1:1.

Турнирная таблица:

Шахтер — 18 очков; БАТЭ — 14; Динамо (Бр) — 12; Гомель — 11; Динамо (Мн) — 11; Рух — 9; Ислочь — 9; Минск — 8; Торпедо-БелАЗ — 7; Витебск — 7; Энергетик-БГУ — 5; Слуцк — 5; Славия — 4; Сморгонь — 4; Спутник — 3; Неман — 3.

В седьмом туре встретятся:

«Рух» — «Славия»;

«Спутник» — «Шахтер»;

БАТЭ — «Сморгонь»;

«Неман» — «Ислочь»;

«Динамо» (Мн) — «Энергетик-БГУ»;

«Торпедо-БелАЗ» — «Минск»;

«Витебск» — «Гомель»;

«Слуцк» — «Динамо» (Бр).