«Шахтер» и БАТЭ поиздевались над соперниками

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Шесть побед в шести матчах — такой старт в новом первенстве выдал действующий чемпион страны «Шахтер». В спину «горнякам» дышит БАТЭ.

Фото пресс-службы БАТЭ

Вот как завершились матчи очередного тура:

  • «Сморгонь» — «Спутник» — 2:0;
  • «Славия» — «Слуцк» — 3:1;
  • «Динамо» (Бр) — «Витебск» — 0:0;
  • «Энергетик-БГУ» — «Неман» — 1:1;
  • «Минск» — «Динамо» (Мн) — 1:3;
  • «Ислочь» — БАТЭ —  1:4;
  • «Шахтер» — «Рух» —  4:1;
  • «Гомель» — «Торпедо-БелАЗ» —  1:1.

Турнирная таблица:

  1. Шахтер —  18 очков;
  2. БАТЭ —  14;
  3. Динамо (Бр) — 12;
  4. Гомель — 11;
  5. Динамо (Мн) — 11;
  6. Рух —  9;
  7. Ислочь —  9;
  8. Минск — 8;
  9. Торпедо-БелАЗ — 7;
  10. Витебск — 7;
  11. Энергетик-БГУ — 5;
  12. Слуцк — 5;
  13. Славия —  4;
  14. Сморгонь — 4;
  15. Спутник — 3;
  16. Неман — 3.

В седьмом туре встретятся:

  • «Рух» — «Славия»;
  • «Спутник» — «Шахтер»;
  • БАТЭ — «Сморгонь»;
  • «Неман» — «Ислочь»;
  • «Динамо» (Мн) — «Энергетик-БГУ»;
  • «Торпедо-БелАЗ» — «Минск»;
  • «Витебск» — «Гомель»;
  • «Слуцк» — «Динамо» (Бр).

 

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Тэги: футбол-Беларусь

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