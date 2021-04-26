«Шахтер» и БАТЭ поиздевались над соперниками
Шесть побед в шести матчах — такой старт в новом первенстве выдал действующий чемпион страны «Шахтер». В спину «горнякам» дышит БАТЭ.
Вот как завершились матчи
- «Сморгонь» — «Спутник» — 2:0;
- «Славия» — «Слуцк» — 3:1;
- «Динамо» (Бр) — «Витебск» — 0:0;
- «Энергетик-БГУ» — «Неман» — 1:1;
- «Минск» — «Динамо» (Мн) — 1:3;
- «Ислочь» — БАТЭ — 1:4;
- «Шахтер» — «Рух» — 4:1;
- «Гомель» — «Торпедо-БелАЗ» — 1:1.
Турнирная таблица:
- Шахтер — 18 очков;
- БАТЭ — 14;
- Динамо (Бр) — 12;
- Гомель — 11;
- Динамо (Мн) — 11;
- Рух — 9;
- Ислочь — 9;
- Минск — 8;
- Торпедо-БелАЗ — 7;
- Витебск — 7;
- Энергетик-БГУ — 5;
- Слуцк — 5;
- Славия — 4;
- Сморгонь — 4;
- Спутник — 3;
- Неман — 3.
В седьмом туре встретятся:
- «Рух» — «Славия»;
- «Спутник» — «Шахтер»;
- БАТЭ — «Сморгонь»;
- «Неман» — «Ислочь»;
- «Динамо» (Мн) — «Энергетик-БГУ»;
- «Торпедо-БелАЗ» — «Минск»;
- «Витебск» — «Гомель»;
- «Слуцк» — «Динамо» (Бр).