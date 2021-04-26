Последняя неделя апреля начинается с мокрого снега и сильного ветра

/ Общество
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Территория страны продолжает оставаться под влиянием фронтальных разделов и холодных неустойчивых воздушных масс, распространяющихся с севера Европы.

По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. Практически во всех районах выпадут осадки (мокрый снег, дождь); местами прогремят грозы.

Ветер западный, северо-западный порывистый (в некоторых районах — сильный порывистый). Погода в регионах:

  • Брест +6..+8°C (вероятность осадков 70-80%, ветер порывами до 14 м/с);
  • Витебск +5..+7°C (вероятность осадков 70-80%, ветер 4-9 м/с);
  • Гомель +5..+7°C (вероятность осадков 30-40%, ветер порывами до 14 м/с);
  • Гродно +5..+7°C (вероятность осадков 70-80%, ветер порывами до 14 м/с);
  • Могилев +5..+7°C (вероятность осадков 70-80%, ветер порывами до 14 м/с);
  • Минск +4..+6°C (вероятность осадков 70-80%, ветер порывами до 14 м/с).

Из-за неблагоприятного погодного явления объявлен желтый уровень опасности.﻿

 

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Тэги: прогноз погоды

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