Последняя неделя апреля начинается с мокрого снега и сильного ветра

Территория страны продолжает оставаться под влиянием фронтальных разделов и холодных неустойчивых воздушных масс, распространяющихся с севера Европы.

По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. Практически во всех районах выпадут осадки (мокрый снег, дождь); местами прогремят грозы.

Ветер западный, северо-западный порывистый (в некоторых районах — сильный порывистый). Погода в регионах:

Брест +6..+8°C (вероятность осадков 70-80%, ветер порывами до 14 м/с);

Витебск +5..+7°C (вероятность осадков 70-80%, ветер 4-9 м/с);

Гомель +5..+7°C (вероятность осадков 30-40%, ветер порывами до 14 м/с);

Гродно +5..+7°C (вероятность осадков 70-80%, ветер порывами до 14 м/с);

Могилев +5..+7°C (вероятность осадков 70-80%, ветер порывами до 14 м/с);

Минск +4..+6°C (вероятность осадков 70-80%, ветер порывами до 14 м/с).

Из-за неблагоприятного погодного явления объявлен желтый уровень опасности.﻿