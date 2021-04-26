В Лос-Анджелесе вручили премию «Оскар»: кто стал лучшим из лучших

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Сегодня ночью в Лос-Анджелесе  прошла церемония вручения самой престижной премии в мире кино — «Оскар».

 

Вот кому достались заветные статуэтки:

Лучший фильм: «Земля кочевников»;

Лучший режиссер: Хлоя Чжао («Земля кочевников»);

Лучший актер: Энтони Хопкинс («Отец»);

Лучшая актриса: Френсис Макдорманд («Земля кочевников»);

Лучший актер второго плана: Даниэл Калуя («Иуда и черный мессия»);

Лучшая актриса второго плана: Юн Еджон («Минари»);

Лучший оригинальный сценарий: Эмеральд Феннелл («Девушка, подающая надежды»);

Лучший адаптированный сценарий: Кристофер Хэмптон и Флориан Зеллер («Отец»);

Лучшая операторская работа: Эрик Мессершмидт («Манк»);

Лучший саундтрек: Fight for You («Иуда и черный мессия»: музыка —  H.E.R. и D’Mile, слова — H.E.R. и Тиара Томас);

Лучшая музыка к фильму: Рен Клайс, Койя Эллиот и Дэвид Паркер («Душа»);

Лучший анимационный фильм: «Душа» (Пит Доктер и Дана Мюррей);

Лучший документальный фильм: «Мой учитель — осьминог» (Пиппа Эрлих, Джеймс Рид и Крейг Фостер);

Лучший документальный короткометражный фильм: «Коллет» (Энтони Джаккино и Элис Доярд);

Лучший фильм на иностранном языке: «Еще по одной» (Дания; режиссер Томас Винтенберг);

Лучший игровой короткометражный фильм: «Два дальние незнакомцы» (Тревон Фри и Мартин Десмонд Роу);

Лучший монтаж: Миккель Э. Г. Нильсен («Звук металла»);

Лучшая работа художника: «Манк» (Дональд Грэм Берт — постановщик, Джен Паскаль — декоратор);

Лучшие визуальные эффекты: «Довод» (Эндрю Джексон, Дэвид Ли, Эндрю Локли и Скотт Фишер);

Лучший дизайн костюмов: «Ма Рейни: мать блюза» (Энн Рот);

Лучший звук: «Звук металла» (Николас Беккер, Хайме Бакшт, Мишель Куттоленк, Карлос Кортес и Филип Блад);

Лучший грим и прически: «Ма Рейни: мать блюза» (Матики Анофф, Мия Нил и Ларри М. Черри);

Лучший анимационный короткометражный фильм: «Если что-то случится, я люблю вас» (Уилл МакКормак и Майкл Говье).

 

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Тэги: Оскар Персона: Хлоя Чжао Энтони Хопкинс Френсис Макдорманд Даниэл Калуя Юн Еджон Эмеральд Феннелл Кристофер Хэмптон Флориан Зеллер Эрик Мессершмидт Тиара Томас Рен Клайс Койя Эллиот Дэвид Паркер Пит Доктер Дана Мюррей Томас Винтенберг Город: Лос-Анджелес

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