«Трагедия может произойти в любой момент». Сайт БелАЭС взломан неизвестными

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Сайт Белорусской атомной станции сегодня, 25 апреля, был взломан неизвестными, сообщает Минэнерго Беларуси.

«Кем именно, сейчас выясняют специалисты, — отмечает ведомство в своем телеграм-канале. — Опубликованная в сообщении информация является фейком».

В настоящее время сайт восстанавливают, какое-то время он будет недоступен, информирует Минэнерго.

Сегодня на официальном сайте БелАЭС появилось сообщение якобы от имени ее работников, в котором говорится, что «работа станции опасна и трагедия может произойти в любой момент».

 

 

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Сюжет: Беларусь строит АЭС
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Тэги: АЭС-Беларусь взлом сайта

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