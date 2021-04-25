Экс-посол США в России Майкл Макфол назвал уязвимое место Путина

Президент России Владимир Путин преувеличивает влияние американских спецслужб, считает бывший посол США в Москве Майкл Макфол.

Майкл Макфол. Фото: carnegieendowment.org.

«Он считает, что наши ЦРУшники — это как ваши КГБшники и что они имеют такое влияние у нас, как у вас… . У него паранойя — как будто бы ЦРУ имеет такие возможности, которых они не имеют. Особенно в России», — заявил дипломат в эфире «Эхо Москвы» .

По словам Макфола, уязвимая сторона Путина заключается в том, что он не понимает, что в России, Беларуси, Украине «есть люди со своими идеями и мозгами». Российскому лидеру «очень трудно представить, что люди будут ходить на улицу без команды от власти».

«Они не будут ждать каких-то звонков из Пало-Альто (город в Калифорнии, неофициальная столица Кремниевой долины - naviny.online): „Давайте, ребята, делать, что я хочу. Я командир“. Это не работает таким образом. И это его слабое место, я считаю», — пояснил экс-посол.