На юге Франции наблюдали падение большого болида
Вечером 24 апреля на юге Франции в регионе Лазурный берег, возле Ниццы, наблюдали падение большого болида (метеора).
Об этом сообщает
В соцсетях публикуют фотографии и видео события с телефонов и уличных камер наблюдения.
Как свидетельствует видеозапись одной из камер в Каннах, метеор падал в 22:26 по местному времени и видимо сгорел в атмосфере, не достигнув земли. Такие яркие метеоры, не достигнувшие поверхности земли, называют болидами. Метеоритами называют те небесные тела, которые не сгорели в атмосфере и упали на землю.
Многие пользователи соцсетей шутят, что это символическое приветствие из космоса в день, когда французский астронавт Томас Песке отправился на Международную космическую станцию.