На юге Франции наблюдали падение большого болида

Вечером 24 апреля на юге Франции в регионе Лазурный берег, возле Ниццы, наблюдали падение большого болида (метеора).

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на BFMTV.

В соцсетях публикуют фотографии и видео события с телефонов и уличных камер наблюдения.

La #météorite française observée par des milliers de témoins dans le triangle Narbonne-Lyon-Italie a été capturée par la webcam du Quai Laubeuf de Cannes ! En vidéo @astropierre pic.twitter.com/wmYBx9pNDe — Dr. Serge Zaka (Dr. Zarge) (@SergeZaka) April 24, 2021

Как свидетельствует видеозапись одной из камер в Каннах, метеор падал в 22:26 по местному времени и видимо сгорел в атмосфере, не достигнув земли. Такие яркие метеоры, не достигнувшие поверхности земли, называют болидами. Метеоритами называют те небесные тела, которые не сгорели в атмосфере и упали на землю.

Многие пользователи соцсетей шутят, что это символическое приветствие из космоса в день, когда французский астронавт Томас Песке отправился на Международную космическую станцию.