Четверо из двадцати задержанных в Жодино «участников акции» объявили голодовку

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Четверо из двадцати задержанных вечером 24 апреля в пригороде Жодино местных жителей объявили голодовку, сообщает правозащитный сайт spring96.org.

 

 

Как ранее сообщила пресс-служба УВД Минского облисполкома в Жодино около 19 часов в частном секторе города были задержаны 13 женщин и 7 мужчин, которые «организовали несанкционированное массовое мероприятие с использованием протестной символики». Всех присутствующих задержали и доставили в РУВД, где на них составили протоколы по статье 24.23 КоАП (участие в несанкционированном массовом мероприятии). Часть из задержанных неоднократно привлекалась к административной ответственности за участие в протестных акциях, сообщила областная милиция.

По информации правозащитников, объявили голодовку Александр Ковалев, Евгений Шаляпень, Станислав Репкин и Евгений Литвинов. Они протестуют против того, что им предъявляют обвинения в участии в массовом мероприятии и сопротивлении милиции.

Сообщается также, что задержание силовики провели в частной бане в пригороде. На место приехали четыре микроавтобуса с сотрудниками ОМОНа, а также руководство местной милиции.

Как утверждает один из участников паблика «Жодино Онлайн», у компании не было никакой символики – флаг, запечатленный на фото, привезли сами силовики.

В домах всех задержанных проходят обыски.
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Тэги: задержание объявление голодовки Персона: Александр Ковалев Евгений Шаляпень Станислав Репкин Евгений Литвинов Город: Жодино

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