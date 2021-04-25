Выздоровел — не значит выжил: коронавирус ухитряется убивать и тех, кто его победил

Страшное свойство COVID-2019 открыли американские ученые. По их словам, даже те, кто вроде бы перенес болезнь, в течение полугода рискуют пасть ее жертвами.

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По информации портала bloknot.ru , сотрудники Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе (США) сделали пугающее открытие: по их данным, выздоровление от коронавируса еще не гарантирует человеку выживание. Даже если результаты тестов на COVID-2019 отрицательные, это не означает, что угроза, связанная с болезнью, миновала.

Согласно выводам американских исследователей, риск смерти от проблем, вызываемых коронавирусом, сохраняется на протяжении шести месяцев после постановки диагноза, — причем даже по истечении этого срока в некоторых случаях выздоровевшие по-прежнему рискуют жизнью.

Исследование охватило более 87 тысяч пациентов, перенесших коронавирус. У всех состояние здоровья после болезни критически изменилось в худшую сторону.

«Поражаются практически все системы и органы человека, в некоторых случаях опасность сохраняется даже не месяцы, а годы. На протяжении первых шести месяцев вероятность летального исхода у выписанных пациентов увеличивается на 60%», — говорится в отчете ученых.

Напомним, ранее о катастрофических последствиях коронавируса заявлял японский врач Коити Хирахата, проанализировав данные своих пациентов. По его словам, как таковой «легкой» формы COVID-2019 не бывает в принципе, поскольку в некоторых случаях бессимптомно протекающая болезнь оказывает на организм более серьезное воздействие, чем средней тяжести.

В его списке 378 человек, которые страдают от осложнений, и более трети из них были госпитализированы уже после выздоровления, хотя изначально переносили COVID-19 в легкой форме.

Самые распространенные последствия легкой формы коронавируса — это слабость (97%), подавленность и депрессия (86%), потеря концентрации (83%), головные боли и боль во всем теле (77,4%), одышка (73%), тахикардия и бессонница (71%), потеря аппетита (63%), выпадение волос (52%), потеря обоняния (35%), потеря вкусовых ощущений (27,9%).

Кроме того, у подавляющего большинства развивается синдром хронической усталости. Каждый третий пациент Хирахаты утратил способность к активной деятельности: 114 человек, переболевших коронавирусом, превратились в лежачих больных и больше не могут обходиться без посторонней помощи.

Врачи называют все новые и новые страшные последствия коронавируса. Российский врач-сексолог Евгений Кульгавчук предупредил, что восстановление половой жизни у переболевших COVID-2019 займет около полугода или даже больше. В Нью-Йорке врачи выяснили, что некоторые больные, заразившиеся коронавирусом через роговицу глаза, теряют зрение.

В списке серьезных последствий коронавируса специалисты называют выпадение волос (к счастью, обратимое), повышенная утомляемость, которая может одолевать человека неделями после полного выздоровления, нарушения памяти, спутанность сознания, одышка, длительное отсутствие обоняния (к некоторым оно не возвращается очень долго) и даже выпадение зубов. Кроме того, у больных полностью расшатывается иммунная система.