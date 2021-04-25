COVID-19: за сутки в Беларуси снизилось число случаев инфекции — 1.276

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За минувшие сутки в Беларуси зарегистрировано 1.276 случаев COVID-19, скончалось 10 человек с коронавирусной инфекцией. Из больниц выписано 1.455 пациентов, сообщило Министерство здравоохранения.

 

 

Согласно официальной статистике, за сутки количество новых случаев коронавируса снизилось — 24 апреля было зарегистрировано 1.453 заболевших. Рекорд заболеваемости пришелся на 12 декабря 2020 года — 1.975 случаев.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 352.950, умерло 2.493 пациента с коронавирусом, выздоровело — 342.102.

За минувшие сутки выполнено 18.868 тестов на коронавирус (17.881 днем ранее). Всего с начала эпидемии сделано 5.778.401 тест.

На 23 апреля первую дозу вакцины против COVID-19 получили более 244 тыс. человек, более 84,5 тыс. прошли полный курс вакцинации. В стране применяются комбинированная векторная вакцина «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V», Россия) и вакцина против SARS-CoV-2 Vero Cell (Китай). С 16 апреля используется вакцина «Гам-КОВИД-Вак», произведенная на предприятии «Белмедпрепараты».

Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус

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