В Слуцке пьяный водитель врезался в стоявший авто, после чего тот проломил бетонный забор

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Авария произошла вечером 23 апреля на улице Виленской в Слуцке.

 

 

 

По информации отдела ГАИ Слуцкого РОВД, автомобили Renault Laguna и Opel Vectra под управлением местных жителей двигались по Виленской в центр города. Водитель Opel остановился для поворота налево, и в этот момент в него сзади на скорости врезался Renault. От мощного удара Opel выбросило с дорожного полотна, он проломил бетонный забор и оказался на территории частной усадьбы.

Помимо водителя в «Опеле» был ребенок, но по счастливой случайности никто из них не пострадал.

В ходе разбирательства выяснилось, что водитель Renault был сильно «подшофе» – алкотест показал 2,7 промилле алкоголя. Виновнику ДТП грозит штраф в 200 базовых величин штрафа и лишение прав на пять лет.

 

Фото: slutsk-gorod.by.

 
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Тэги: ДТП автомобиль врезался в забор Город: Слуцк

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