В Жодино милиция сорвала застолье местных жителей, назвав его несанкционированным мероприятием

Вечером 24 апреля сотрудники Жодинского ГОВД задержали в частном секторе двадцать жителей города — 13 женщин и 7 мужчин.

Как утверждает телеграм-канал УВД Минского облисполкома, они организовали несанкционированное массовое мероприятие с использованием протестной символики.

Часть из задержанных неоднократно привлекалась к административной ответственности за участие в протестных акциях. Составлены протоколы об административном правонарушении по ст.24.23 КоАП.

Хотя, судя по публикуемому снимку, жодинцы просто намеревались отдохнуть за столом в кругу единомышленников.

Подписчики одного из телеграм-каналов сообщили некоторые подробности задержания.

«К частной бане в пригороде приехали четыре буса с ОМОНом, которого в Жодино, в принципе, нет. На месте сразу появился начальник милиции Троцюк и его заместитель Мурашкин.

Задержанные были без символики. Всех людей сначала вывели, а потом положили флаг на пол и сделали снимок. Это была чистая подстава. По Жодино проходит рейд, и хлопцы решили в сауну на окраине города выбраться посидеть. Результат известен. По телефону кто-то сболтнул – на прослушке, скорее всего».