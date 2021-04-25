В Слонимском районе более суток ищут в лесу 84-летнюю женщину 25.04.2021 / 09:56 / Общество Просмотров: 59 A- A+ В лесу у деревни Загорье сегодня продолжатся поиски 84-летней пенсионерки. Фото pixabay.com Как отметили в МЧС, сообщение о пропавшей женщине поступило накануне в 07:37. Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber Оценка: 1 2 3 4 5 Нет оценокОценить Подпишитесь на наш канал в Тэги: пропал человек Город: Слоним Другие материалы на эту тему: Пропавший в Бресте слепой россиянин нашелся в Москве