В Слонимском районе более суток ищут в лесу 84-летнюю женщину

/ Общество
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В лесу у деревни Загорье сегодня продолжатся поиски 84-летней пенсионерки.

Фото pixabay.com

Как отметили в МЧС, сообщение о пропавшей женщине поступило накануне в 07:37.

 

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Тэги: пропал человек Город: Слоним

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