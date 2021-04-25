Сможет ли «Рух» остановить «Шахтер»?
Сегодня тремя матчами завершается шестой тур чемпионата Беларуси по футболу среди команд высшей лиги.
Программа игрового дня:
- «Ислочь» — БАТЭ (начало в 15:45);
- «Шахтер» — «Рух» (17:45);
- «Гомель» — «Торпедо-БелАЗ» (20:45).
В пятницу и субботу состоялось пять противостояний:
- «Сморгонь» — «Спутник» — 2:0;
- «Славия» — «Слуцк» — 3:1;
- «Динамо» (Бр) — «Витебск» — 0:0;
- «Энергетик-БГУ» — «Неман» — 1:1;
- «Минск» — «Динамо» (Мн) — 1:3.
Турнирная таблица пока выглядит так:
- Шахтер — 15 очков (после 5 матчей);
- Динамо (Бр) — 12 (6);
- БАТЭ — 11 (5);
- Динамо (Мн) — 11 (6);
- Гомель — 10 (5);
- Рух — 9 (5);
- Ислочь — 9 (5);
- Минск — 8 (6);
- Витебск — 7 (6);
- Торпедо-БелАЗ — 6 (5);
- Энергетик-БГУ — 5 (6);
- Слуцк — 5 (6);
- Славия — 4 (6);
- Сморгонь — 4 (6);
- Спутник — 3 (6);
- Неман — 3 (6).