Сможет ли «Рух» остановить «Шахтер»?

Сегодня тремя матчами завершается шестой тур чемпионата Беларуси по футболу среди команд высшей лиги.

Программа игрового дня:

«Ислочь» — БАТЭ (начало в 15:45);

«Шахтер» — «Рух» (17:45);

«Гомель» — «Торпедо-БелАЗ» (20:45).

В пятницу и субботу состоялось пять противостояний:

«Сморгонь» — «Спутник» — 2:0;

«Славия» — «Слуцк» — 3:1;

«Динамо» (Бр) — «Витебск» — 0:0;

«Энергетик-БГУ» — «Неман» — 1:1;

«Минск» — «Динамо» (Мн) — 1:3.

Турнирная таблица пока выглядит так:

Шахтер — 15 очков (после 5 матчей); Динамо (Бр) — 12 (6); БАТЭ — 11 (5); Динамо (Мн) — 11 (6); Гомель — 10 (5); Рух — 9 (5); Ислочь — 9 (5); Минск — 8 (6); Витебск — 7 (6); Торпедо-БелАЗ — 6 (5); Энергетик-БГУ — 5 (6); Слуцк — 5 (6); Славия — 4 (6); Сморгонь — 4 (6); Спутник — 3 (6); Неман — 3 (6).