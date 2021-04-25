Беларусь ожидают фронтальные разделы

В Вербное воскресенье, которое сегодня отмечают православные верующие , страна будет находиться под влиянием фронтальных разделов и холодных неустойчивых воздушных масс, которые поступают с Северной Европы.

Фото с сайта delo.ua

По прогнозам синоптиков, сохранится холодная погода. В большинстве районов выпадут осадки (мокрый снег, дождь).

Ветер западный, северо-западный порывистый (местами сильный порывистый).

Брест +7..+9°C (вероятность осадков 30-40%, ветер порывами до 12 м/с);

Витебск +4..+6°C (вероятность осадков 80-90%, ветер порывами до 14 м/с);

Гомель +6..+8°C (вероятность 70-80%, ветер порывами до 14 м/с);

Гродно +5..+7°C (вероятность осадков 70-80%, ветер порывами до 14 м/с);

Могилев +5..+7°C (вероятность 80-90%, ветер порывами до 14 м/с);

Минск +4..+6°C (вероятность осадков 80-90%, ветер 4-9 м/с).