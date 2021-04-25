Беларусь ожидают фронтальные разделы
В Вербное воскресенье, которое сегодня
По прогнозам синоптиков, сохранится холодная погода. В большинстве районов выпадут осадки (мокрый снег, дождь).
Ветер западный, северо-западный порывистый (местами сильный порывистый).
- Брест +7..+9°C (вероятность осадков 30-40%, ветер порывами до 12 м/с);
- Витебск +4..+6°C (вероятность осадков 80-90%, ветер порывами до 14 м/с);
- Гомель +6..+8°C (вероятность 70-80%, ветер порывами до 14 м/с);
- Гродно +5..+7°C (вероятность осадков 70-80%, ветер порывами до 14 м/с);
- Могилев +5..+7°C (вероятность 80-90%, ветер порывами до 14 м/с);
- Минск +4..+6°C (вероятность осадков 80-90%, ветер 4-9 м/с).