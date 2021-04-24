«Впервые с 1996 года Лукашенко так явно собирается нарушить Конституцию»

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Анонсированный Лукашенко декрет о передачи президентских полномочий Совету безопасности в ситуации, когда президент не может исполнять свои обязанности, — это антиконституционная диверсия. Такое мнение высказал политолог, эксперт аналитического центра «Стратегия» Валерий Карбалевич.

Эксперт напомнил, что в Конституции Беларуси записано, что в случае невозможности исполнения президентом своих обязанностей власть переходит к премьер-министру.

«Впервые с 1996 года Лукашенко так явно собирается нарушить Конституцию. Фактически, Лукашенко предлагает передать власть военным, потому что в составе Совета безопасности доминируют руководители силовых структур», — отметил Карбалевич.

По мнению эксперта, Лукашенко «действительно поверил в мифический заговор». «Это говорит о том, в каком психологическом настроении он находится, если даже какая-то карикатура на покушение привела его в такое состояние», — считает политолог.

Он предположил, что сегодня КГБ, «надувший информационный пузырь вокруг этого скандала», контролирует ситуацию в стране в большей степени, чем все остальные государственные институты.

 

 

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Тэги: передача власти президентские полномочия Персона: Валерий Карбалевич

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