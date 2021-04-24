«Впервые с 1996 года Лукашенко так явно собирается нарушить Конституцию»
Анонсированный Лукашенко
Эксперт напомнил, что в Конституции Беларуси записано, что в случае невозможности исполнения президентом своих обязанностей власть переходит к премьер-министру.
«Впервые с 1996 года Лукашенко так явно собирается нарушить Конституцию. Фактически, Лукашенко предлагает передать власть военным, потому что в составе Совета безопасности доминируют руководители силовых структур», — отметил Карбалевич.
По мнению эксперта, Лукашенко «действительно
Он предположил, что сегодня КГБ, «надувший информационный пузырь вокруг этого скандала», контролирует ситуацию в стране в большей степени, чем все остальные государственные институты.