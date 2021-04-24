Еще десять человек с ковидом скончались в Беларуси

За минувшие сутки в Беларуси зарегистрировано 1453 случая COVID-19, скончалось 10 человек с коронавирусной инфекцией. Из больниц выписано 1442 пациента, сообщило Министерство здравоохранения.

Согласно официальной статистике, за сутки количество новых случаев коронавируса снизилось — 23 апреля было зарегистрировано 1735 заболевших. Рекорд заболеваемости пришелся на 12 декабря 2020 года — 1975 случаев, напоминает БелаПАН .

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 351 674, умерло 2483 пациента с коронавирусом, выздоровело — 342 102.

За минувшие сутки выполнено 17 881 тест на коронавирус (18 225 днем ранее). Всего с начала эпидемии сделано 5 759 533 теста.