Еще десять человек с ковидом скончались в Беларуси

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За минувшие сутки в Беларуси зарегистрировано 1453 случая COVID-19, скончалось 10 человек с коронавирусной инфекцией. Из больниц выписано 1442 пациента, сообщило Министерство здравоохранения.

Согласно официальной статистике, за сутки количество новых случаев коронавируса снизилось — 23 апреля было зарегистрировано 1735 заболевших. Рекорд заболеваемости пришелся на 12 декабря 2020 года — 1975 случаев, напоминает БелаПАН.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 351 674, умерло 2483 пациента с коронавирусом, выздоровело — 342 102.

За минувшие сутки выполнено 17 881 тест на коронавирус (18 225 днем ранее). Всего с начала эпидемии сделано 5 759 533 теста.

 

Использованы стоковые изображения от Depositphotos

Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус COVID-19

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