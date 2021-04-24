В Лунинецком районе подросток поджег на себе одежду после телефонного разговора с девушкой

Учащийся 2003 г.р. из агрогородка Полесский Лунинецкого района совершил, предположительно, акт самосожжения.

Инцидент произошел днем 23 апреля в заброшенном здании на улице Трудовой.

Благодаря видеозаписям на телефоне молодого человека установлена предварительная картина происшествия.

Парень общался с девушкой по мобильному телефону. В какой-то момент он облил себя неизвестной жидкостью и поджег.

Огонь заметили жители дома напротив. Они потушили одежду на молодом человеке и вызвали медиков. С серьезными ожогами учащийся был госпитализирован, сообщает пресс-служба МЧС.