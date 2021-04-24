В Лунинецком районе подросток поджег на себе одежду после телефонного разговора с девушкой
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Учащийся 2003 г.р. из агрогородка Полесский Лунинецкого района совершил, предположительно, акт самосожжения.
Инцидент произошел днем 23 апреля в заброшенном здании на улице Трудовой.
Благодаря видеозаписям на телефоне молодого человека установлена предварительная картина происшествия.
Парень общался с девушкой по мобильному телефону. В какой-то момент он облил себя неизвестной жидкостью и поджег.
Огонь заметили жители дома напротив. Они потушили одежду на молодом человеке и вызвали медиков. С серьезными ожогами учащийся был госпитализирован,