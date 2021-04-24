Леонид Радзиховский: Путин категорически не хочет ухода Лукашенко

Путин категорически не хочет ухода Лукашенко. Такое мнение в интервью белорусской службе радио «Свобода» высказал российский публицист Леонид Радзиховский.

«Путин не хочет оставаться последним диктатором в Европе. Лукашенко — более одиозная фигура, он создает фон для Путина, на котором Путин не так плохо выглядит. И Путин ни в коем разе не желает создать для российского населения прецедент того, что вот народ прижал, притом без крови, без стрельбы — и диктатор ушел», — сказал Радзиховский.

По его мнению, давление на Лукашенко со стороны Кремля по поводу политической реформы в Беларуси — это игра ради игры.

«Кремлю хочется что-то делать, что-то продвигать, играть в какую-то игру — чисто ради игры», — уверен российский публицист.

Он считает, что сейчас Лукашенко действительно попал в большую зависимость от Москвы, и Путин «прекрасно понимает, в каком безнадежном положении Лукашенко».

«Обидно не использовать это, что-нибудь с него содрать. Какие-нибудь предприятия — этого мало для Путина, это мелко. Партнер в полной зависимости, деться ему некуда. Но во что конвертировать эту зависимость — непонятно», — отметил Радзиховский.