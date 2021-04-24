Лидские пограничники перехватили летевшие в Литву два дрона с сигаретами
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Очередная попытка контрабандистов перебросить табачные изделия с помощью беспилотников в Литву завершилась неудачей. На этот раз пограничники перехватили два дрона вблизи населенного пункта Дотишки.
Как
Следственные органы занимаются установлением лиц, причастных к контрабандной деятельности. За нарушение режима в пределах пограничной полосы злоумышленникам грозит штраф до 50 базовых величин, а за нарушение правил использования воздушного пространства – штраф до 20 базовых величин.