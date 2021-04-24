МАЗ заявляет, что продолжит поставки техники в Украину
МАЗ продолжает свою работу на рынке Украины в обычном режиме, говорится в
На этой неделе стало известно, что Украина вводит
Белорусское предприятие заявляет, что после 1 мая, когда решение о введении спецпошлины вступит в силу, поставки в Украину продолжатся «в полном объеме и в указанные сроки».
Официальный дистрибьютор завода «Торговый Дом “МАЗ-Украина”» «продолжает функционировать и выполнять все свои обязательства перед потребителями».
Все клиенты торгового дома «получат надежную и комфортную автотехнику МАЗ согласно оговоренному количеству и точно в срок», подчеркивают на предприятии.