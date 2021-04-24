МАЗ заявляет, что продолжит поставки техники в Украину

/ Экономика
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МАЗ продолжает свою работу на рынке Украины в обычном режиме, говорится в сообщении на сайте Минского автозавода.

Фото maz.by

На этой неделе стало известно, что Украина вводит специальную пошлину в размере 35% от таможенной стоимости на автобусы и другие транспортные средства белорусского производства.

Белорусское предприятие заявляет, что после 1 мая, когда решение о введении спецпошлины вступит в силу, поставки в Украину продолжатся «в полном объеме и в указанные сроки».

Официальный дистрибьютор завода «Торговый Дом “МАЗ-Украина”» «продолжает функционировать и выполнять все свои обязательства перед потребителями».

Все клиенты торгового дома «получат надежную и комфортную автотехнику МАЗ согласно оговоренному количеству и точно в срок», подчеркивают на предприятии.

 

 

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Тэги: Беларусь-Украина МАЗ

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