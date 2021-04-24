У православных сегодня Лазарева суббота: что можно есть и нельзя делать
Православные верующие сегодня отмечают Лазареву субботу. С этим днем тесно связано важное для верующих торжество — Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье).
Событие, которому посвящен праздник, описано в Евангелии. Иисус Христос воскресил своего друга, праведного Лазаря. Отсюда и название — Лазарева суббота.
Как сказано в писании, люди были поражены этим чудом. Поэтому, когда спустя некоторое время Иисус Христос приехал в Иерусалим, ему оказывали царские почести: кричали «Осанна!» и выстилали дорогу пальмовыми ветвями.
Что можно есть
Учитывая, что продолжается
Традиционные блюда на столе в этот день: гречневые блины и каша. Еще готовят различные блюда из бобовых культур и других круп.
Также в этот день хозяйки заранее готовят рыбные блюда — но есть их можно лишь на следующий день, в Вербное воскресенье.
Что нельзя делать
Библия описывает этот день как очень важный и поэтому нужно знать, что нельзя делать в Лазареву субботу.
Во-первых, отложить на потом всю тяжелую работу. Стирка, уборка и так далее категорически запрещены. На вопрос можно ли работать в Лазареву субботу, существует однозначный ответ — нет.
Лучше потратить этот день сходить в гости к родственникам или друзьям, а также побывать в церкви.
Впрочем, переусердствовать с гуляниями не стоит, так как пышные застолья в Лазареву субботу не рекомендуются.