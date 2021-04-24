ГАИ проводит по всей стране спецмероприятие

/ Общество
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До конца месяца на дорогах страны сотрудники Госавтоинспекции будут проводить спецмероприятие.

Как сообщается, республиканская акция «Мотодвижение — без нарушений» связана с тем, что «в весенне-летний период на дорогах значительно увеличивается количество мототранспорта, как следствие — увеличивается и количество дорожно-транспортных происшествий».

Экипажи ДПС возьмут под особый контроль соблюдение мотоциклистами Правил дорожного движения. Отмечается, что наблюдение будет вестись с применением негласного и смешанного контроля, а также с использованием служебного мототранспорта.

«Госавтоинспекция в очередной раз призывает водителей мотоциклов, мопедов и скутеров к неукоснительному соблюдению ПДД, а также к взаимовежливости по отношению к другим участникам дорожного движения», — отметили в ГАИ.

В дорожной милиции напомнили, что управление мототранспортом без соответствующей категории может обернуться штрафом от 5 до 20 базовых величин.

 

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Тэги: ГАИ мотоциклисты

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