Эксперт: система управления экономикой в Беларуси позволяет только проедать ресурсы

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По мнению руководителя Центра Мизеса Ярослава Романчука, минувший визит Александра Лукашенко в Москву был связан с решением «горячих вопросов», в том числе связанные с обслуживанием госдолга перед Россией.

Экономист отметил в комментарии «ГА», что если реструктурировать задолженность не получится, то белорусским властям придется либо полностью потратить ЗВР, либо включить печатный станок, а это приведет к еще большему накоплению проблем в перспективе.

Эксперт не сомневается, что Владимир Путин использует нынешнее положение официального Минска для того, чтобы «добиться подписания не только дорожных карт, но и унификации тех вопросов, которые больше всего заботят Россию».

Кроме этого, отмечает Романчук, Кремлю важно, чтобы во внешней политике Беларусь шла с Россией в одном фарватере — сегодня это «некое идейное единство в противостоянии Западу».

Также, вероятно, «Путин решил еще раз напомнить Лукашенко, что "вначале стулья"».

В настоящее время, подчеркнул он, мяч на стороне Лукашенко: «Конечно же, львиная доля проблем страны лежит в неэффективности белорусской модели управления экономикой. Потому что «совок» или военный коммунизм в Беларуси позволяет только проедать ресурсы и создавать конфликты как внутри страны, так и снаружи».

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Тэги: Беларусь-Россия Персона: Ярослав Романчук

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