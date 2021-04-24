Что произошло с валютой

/ Экономика
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Завершившаяся рабочая неделя (19-23 апреля) на БВФБ «отстрелялась» падением всех пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by.

Вот сколько они потеряли:

  • евро — 0,0125 пункта (с 3,1082 до 3,0957 белорусского рубля);
  • доллар — 0,0278 пункта (с 2,5965 до 2,5687 белорусского рубля);
  • российский рубль — 0,0174 пункта (с 3,4363 до 3,4189 белорусского рубля за 100 российских);
  • злотый — 0,0511 пункта (с 6,8401 до 6,789 белорусского рубля за 10 злотых);
  • гривна — 0,0758 пункта (с 9,2803 до 9,2045 белорусского рубля за 100 гривен).

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Тэги: валюта

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