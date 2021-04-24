Что произошло с валютой

Завершившаяся рабочая неделя (19-23 апреля) на БВФБ «отстрелялась» падением всех пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by .

Вот сколько они потеряли:

евро — 0,0125 пункта (с 3,1082 до 3,0957 белорусского рубля);

доллар — 0,0278 пункта (с 2,5965 до 2,5687 белорусского рубля);

российский рубль — 0,0174 пункта (с 3,4363 до 3,4189 белорусского рубля за 100 российских);

злотый — 0,0511 пункта (с 6,8401 до 6,789 белорусского рубля за 10 злотых);

гривна — 0,0758 пункта (с 9,2803 до 9,2045 белорусского рубля за 100 гривен).

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