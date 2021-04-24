Мокрый снег, грозы, сильный порывистый ветер — погода в субботу не радует

/ Общество
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В субботу погоду в республике будет формировать холодная неустойчивая воздушная масса, поступающая с севера Европы.

По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. В большинстве районов выпадут осадки (дождь, мокрый снег), местами прогремят грозы.

Ветер северо-западный, западный порывистый (кое-где — сильный порывистый). Погода в регионах:

  • Брест +8..+10°C (вероятность осадков 5-10%, ветер порывами до 14 м/с);
  • Витебск +5..+7°C (вероятность осадков 70-80%, ветер порывами до 14 м/с);
  • Гомель +6..+8°C (вероятность осадков 80-90%, ветер порывами до 14 м/с);
  • Гродно +7..+9°C (вероятность осадков 60-70%, ветер порывами до 15-18 м/с);
  • Могилев +5..+7°C (вероятность 80-90%, ветер порывами до 14 м/с);
  • Минск +6..+8°C (вероятность осадков 70-80%, ветер порывами до 14 м/с).

Ранее сообщалось, что из-за неблагоприятных погодных явлений объявлен желтый уровень опасности.

 

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Тэги: прогноз погоды

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