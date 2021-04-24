Мокрый снег, грозы, сильный порывистый ветер — погода в субботу не радует
В субботу погоду в республике будет формировать холодная неустойчивая воздушная масса, поступающая с севера Европы.
По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. В большинстве районов выпадут осадки (дождь, мокрый снег), местами прогремят грозы.
Ветер северо-западный, западный порывистый (кое-где — сильный порывистый). Погода в регионах:
- Брест +8..+10°C (вероятность осадков 5-10%, ветер порывами до 14 м/с);
- Витебск +5..+7°C (вероятность осадков 70-80%, ветер порывами до 14 м/с);
- Гомель +6..+8°C (вероятность осадков 80-90%, ветер порывами до 14 м/с);
- Гродно +7..+9°C (вероятность осадков 60-70%, ветер порывами до 15-18 м/с);
- Могилев +5..+7°C (вероятность 80-90%, ветер порывами до 14 м/с);
- Минск +6..+8°C (вероятность осадков 70-80%, ветер порывами до 14 м/с).
Ранее сообщалось, что из-за неблагоприятных погодных явлений