Мокрый снег, грозы, сильный порывистый ветер — погода в субботу не радует

В субботу погоду в республике будет формировать холодная неустойчивая воздушная масса, поступающая с севера Европы.

По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. В большинстве районов выпадут осадки (дождь, мокрый снег), местами прогремят грозы.

Ветер северо-западный, западный порывистый (кое-где — сильный порывистый). Погода в регионах:

Брест +8..+10°C (вероятность осадков 5-10%, ветер порывами до 14 м/с);

Витебск +5..+7°C (вероятность осадков 70-80%, ветер порывами до 14 м/с);

Гомель +6..+8°C (вероятность осадков 80-90%, ветер порывами до 14 м/с);

Гродно +7..+9°C (вероятность осадков 60-70%, ветер порывами до 15-18 м/с);

Могилев +5..+7°C (вероятность 80-90%, ветер порывами до 14 м/с);

Минск +6..+8°C (вероятность осадков 70-80%, ветер порывами до 14 м/с).

Ранее сообщалось, что из-за неблагоприятных погодных явлений объявлен желтый уровень опасности .