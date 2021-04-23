Лидер «Альтернативы» Олег Корбан вышел на свободу после приговора суда

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Лидер общественного объединения «Альтернатива» Олег Корбан вечером 23 апреля сообщил в «Фейсбуке» о своем освобождении после приговора суда — полтора года ограничения свободы.

 

Олег Корбан. Фото: alternativaby.net.

 

«Чудо свершилось, сегодня меня выпустили на свободу! <…> Подробности будут позже, сейчас начинаю адаптироваться к вашей свободе))) P.S. Всем, кто поддерживал меня и мою семью, — Большая Благодарность))))», — написал Корбан.

Он был задержан 25 октября прошлого года. В его квартире силовики изъяли технику, мобильные телефоны, бело-красно-белый флаг и другие вещи.

Корбан был обвинен по ст. 342 Уголовного кодекса (групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок). 3 декабря правозащитники признали его политзаключенным.

 

 
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Тэги: политзаключенный суд выход на свободу Персона: Олег Корбан

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