В Минске задержана журналист БелаПАН Татьяна Бубликова

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Вечером 23 апреля в Минске задержана журналист информационной компании БелаПАН Татьяна Бубликова.

Ее задержали на улице Балтийской, где она встречалась с политзаключенной Марией Сафоновой, которая два дня назад вышла на свободу после отбытия приговора.

12 ноября прошлого года 20-летняя Сафонова была приговорена к двум месяцам ареста за то, что нанесла краской на дверь технического помещения, на урны для мусора во дворе домов, на покрытие тротуаров и осветительные мачты надписи «Жыве Беларусь» и изображения в виде бело-красно-белого флага.

Сафонова отбывала наказание с 24 февраля по 21 апреля. Была признана политзаключенной.

Разговор журналистки с бывшей политзаключенной привлек внимание граждан, в том числе соседки, которая свидетельствовала против Сафоновой на суде. Она начала возмущаться, а затем вызвала милицию. В это время, завершив съемку, оператор вызвал такси и уехал, а Бубликова зашла к Сафоновой домой. На выходе журналистка была задержана и доставлена в общественный пункт охраны порядка на ул. Солнечной. 

У Татьяны Бубликовой двое малолетних детей, ее обязаны отпустить на свободу в соответствии с КоАП.

 

 

 

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Тэги: задержание журналиста БелаПАН Персона: Татьяна Бубликова Мария Сафонова Город: Минск

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