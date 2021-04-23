Возле ресторана «Поедем-поедим» задержаны Дмитрий Дашкевич и еще четверо участников «Курапацкай варты»

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Возле ресторана «Поедем-поедим» на окраине Минска 23 апреля задержали участников «Курапацкай варты».

 

Дмитрий Дашкевич и Анна Шапутько. Фото: Фейсбук Дашкевича.

 

В очередной раз среди задержанных — активист и политик Дмитрий Дашкевич. Как сообщает в Фейсбуке его жена Настя, вместе с Дмитрием задержаны Анна Шапутько, Кирилл Лойко и еще двое активистов.

Дашкевич каждую пятницу приезжает на вахту в знак протеста против работы ресторана рядом с местом, где захоронены жертвы сталинских репрессий. Это первое его задержание после более чем трехмесячного перерыва. Предыдущий раз он задерживался 15 января и был арестован на 15 суток.

 
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Тэги: Куропаты задержание активистов Персона: Дмитрий Дашкевич Анна Шапутько Кирилл Лойко Город: Минск

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