Сборная Беларуси проиграла команде России, пропустив шесть шайб

Национальная сборная Беларуси по хоккею потерпела поражение в товарищеском матче против команды России — 3:6 (0:0, 1:6, 2:0). Матч прошел 23 апреля в Москве на «ВТБ Арене».

Состав сборной Беларуси:

вратари: Тейлор, Шостак

защитники: Фальковский, Антонов, Щечин, Знахаренко, Коробов, Соловьев, Евенко, Мицкевич

нападающие: Принс, Нестеров, Демков, Паре, Белевич, Стефанович, Лопачук, Дрозд, Карабань, Жук, Усов, Ковыршин.

Первую шайбу сборная Беларуси забила при счете 0:3. Ее автором стал Франсис Паре — канадский форвард минского «Динамо», получивший белорусское гражданство, впервые забросил за сборную Беларуси.

Вторая белорусская шайба была заброшена при счете 1:6 дальним броском защитника «Салавата Юлаева» Дмитрия Коробова.

Третья шайба на счету защитника «зубров» Степана Фальковского, забросившего броском от синей линии при игре в большинстве 6 на 4.

Все шесть шайб белорусы пропустили, когда ворота защищал Дэнни Тейлор, сменивший его Константин Шостак покинул лед сухим.

Сборная Беларуси под руководством Михаила Захарова готовится к чемпионату мира в Риге и провела уже три товарищеских матча. Помимо сегодняшнего матча в Москве, белорусская команда встречалась со сборными Австрии и Венгрии и одержала две победы — 5:1 и 3:2.

В субботу, 24 апреля, сборные Беларуси и России встретятся еще раз.