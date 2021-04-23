В Оршанском районе мужчину насмерть сбил поезд

Утром 23 апреля в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что вблизи железнодорожных путей на перегоне Богушевская — Стайки обнаружено тело мужчины без признаков жизни.

Снимок носит сугубо иллюстративный характер. Фото: readovka67.ru.

Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа установила — характер телесных повреждений на теле погибшего говорит о том, что его сбил поезд.

Следователи выяснили, что наезд совершен утром 23 апреля вблизи деревни Лесничие Оршанского района поездом сообщением «Орша—Витебск». Погибшим оказался 54-летний местный житель.

Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.